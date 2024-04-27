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Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах

«Всё под контролем» - акция, направленная на измерение артериального давления сотрудников на рабочих местах, прошла в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г.П. Курбатова.  

 В течение неделя проверяли артериальное давление сотрудников на рабочих местах, врачи-кардиологи давали коллегам общие рекомендации в рамках недели популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

 «Для того, чтобы быть здоровым, нужно отказаться от курения, следить за своим весом, артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина, высыпаться, избегать стрессов и находить время для прохождения профосмотров и диспансеризации, а при ухудшении состояния вовремя обращаться к врачу» - рассказывает заведующий Региональным сосудистым центром НГКБ № 1 Артем Янкин. 

  Гипертоническая болезнь коварна тем, что большинство людей, имеющих повышенное давление, могут даже не подозревать об этом, не наблюдая у себя никаких тревожных симптомов. Симптомы появляются тогда, когда сосуды или органы уже повреждены.

 Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем, с 40 лет нужно измерять АД ежедневно. Если эпизод повышения артериального давления случился хоть один раз, проверки должны стать систематическими. Единственный достоверный способ распознать гипертонию — это измерить артериальное давление.

 «Причин гипертонической болезни может быть много: генетика, курение, стрессы, - отмечает Артем Янкин. - Поэтому нужно заботиться о своем здоровье и не пренебрегать профилактическими мероприятиями, ведь на ранней стадии с болезнью можно справиться и без таблеток. Кому-то достаточно бросить курить, наладить диету, употреблять меньше соли, больше двигаться».

 Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/04/2024
Здоровье
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