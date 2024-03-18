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Недостоверное декларирование зерна

В феврале текущего года в Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса, установлены нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна, допущенные при декларировании пшеницы 4 класса на пищевые цели урожая 2023 года.

Так, индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии пшеницы в количестве 1500 тонн, что превышает массу собранного урожая почти на 1000 тонн.

Кроме того, декларация о соответствии была зарегистрирована  с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). А именно, не проведены исследования по определению остаточного количества пестицида используемого при выращивании пшеницы (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов) действующие вещества: дифеноконазол, ципроконазол (пестицид ДВД Шанс, КС).

Так же, установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе: оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в поле 13 «QR-код».

Таким образом, по фактам недостоверного декларирования соответствия продукции, нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия  и несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, Управлением принято Решение о признании декларации о соответствии недействительной.

По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а декларация о соответствии признана Управлением недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
18/03/2024
Общество
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