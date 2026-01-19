Несмотря на морозы, в Кузбассе проходят крещенские купания

Несмотря на мороз, кузбассовцы пришли к купелям в Крещение.

В муниципалитетах организованы купели для крещенских купаний.

По состоянию на 20:00 18 января, окунулись 585 человек.

Все места погружений тщательно подготовлены: обеспечено освещение, организованы парковочные места, пункты обогрева. У каждой купели дежурят сотрудники МЧС, медики, полицейские и волонтеры. В некоторых муниципалитетах столбик термометра опускался ниже -40°C.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса