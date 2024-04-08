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Нейросети помогают новокузнечанам воплощать идеи в жизнь

В Новокузнецке завершился VI проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Это традиционное образовательное мероприятие, которое ЕВРАЗ и РУСАЛ проводят с 2018 года.

Встречу посвятили проектам, которые меняют города. Участниками стали более 100 представителей некоммерческого сектора, авторов социальных проектов, лидеров городских изменений из Новокузнецка и других городов Кузбасса. Совместно с опытными экспертами они обсудили, как разработать социальные проекты, эффективно ими управлять, какие инструменты и критерии применять при оценке проектов. А также как использовать нейросети при написании заявок на гранты. В рамках мероприятия прошла деловая игра – на протяжении дня команды разрабатывали проекты, которые помогут в развитии городов.

Представители ЕВРАЗа и РУСАЛа рассказали о грантовых конкурсах компаний, обучающих курсах и программах для желающих расширить свои компетенции и превратить идею в реализованный проект.

«Интенсив объединяет социальных проектировщиков городов, регионов ответственности ЕВРАЗа и РУСАЛа. С уверенностью скажу, что это пример лучшей практики бизнеса в такой тонкой и сложной сфере, как социальное проектирование. Надеюсь, что каждый получил новый опыт для себя, вдохновился идеями и вскоре реализует значимый для своего города социальный проект!» – поделилась исполнительный директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» в Красноярске Елена Тарасова.

«Проектный интенсив – отличная площадка для взаимодействия активных, заинтересованных людей, которые хотят развиваться сами и менять жизнь в родных городах. Здесь они получают реальные инструменты по поиску идей для социальных проектов, по усилению взаимодействия в команде, оценке своей деятельности. 15 апреля завершится прием заявок на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», надеюсь, интенсив вдохновит участников на новые интересные проекты», – отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/04/2024
Общество
Экономика
Новокузнецк
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