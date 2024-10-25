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Новокузнечанин стал участником шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд», участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. На этот раз одним из участников проекта стал 32-летний новокузнечанин Иван Селиверстов.

По образованию Иван дирижер хора, но в жизни он освоил множество творческих профессий от звукорежиссера до аранжировщика. К вокалу с детства проявлял интерес, окончил музыкальную школу. Сначала пел в хоре, а с 15 лет появилась возможность заниматься сольно, а затем и вовсе связал свою жизнь с музыкой. Ознакомившись с проектом «Ярче звезд», ему очень понравился формат, поэтому без сомнений согласился на участие.

«Мы с супругой взахлеб посмотрели первый сезон, поэтому, когда появилась такая возможность, вопрос: «Участвовать или нет?», - вообще не стоял. Конечно же, я откликнулся сразу. Было очень приятно получить опыт в классном большом проекте, тем более на таком крутом канале», - поделился новокузнечанин.

Для Ивана это первый выход на большую телевизионную сцену, поэтому он с волнением ждет выхода в эфир выпуска шоу «Ярче звезд».

«Смотреть планирую с супругой, дочерью и мамой. Тем более мама даже не знала, что я учувствую в этом проекте. Думаю, она будет весьма удивлена, увидев меня на экране. Мы смогли скрыть тот факт, что я улетал в Москву на несколько дней. Очень интересно будет посмотреть именно на ее реакцию», - рассказал участник.

Иван очень надеется на поддержку зрителей и, конечно же, на победу в шоу. В случае выигрыша денежного приза, планирует отправиться всей семьей в путешествие.

 

Фото из личного архива участника

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/10/2024
Культура
Новокузнецк

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