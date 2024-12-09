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Новокузнецкие росгвардейцы нашли мужчину, числившегося пропавшим

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог найти жителя Осинников, который находился в розыске как без вести пропавший.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги, поступивший из охраняемой гостиницы. На месте происшествия работники объекта указали на подозрительного мужчину, который не смог предоставить информацию о себе и не помнил, как оказался в здании.

Стражи правопорядка установили личность гражданина, которым оказался 31‑летний житель Осинников, числившийся в розыске как пропавший. По словам мужчины, последнее, что он помнил, — это путь к знакомым в своём городе несколько суток назад. Как он оказался в Новокузнецке, горожанин пояснить не смог. По предварительной информации, ранее супруга пропавшего обратилась за помощью к правоохранителям в поиске мужа, который ушёл из дома и не вернулся.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия, в том числе на поиск пропавших граждан. Важным элементом данной работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
Осинники
kuzbassnews.ru
09/12/2024
Общество
Новокузнецк
Осинники
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