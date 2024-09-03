Новокузнецкие росгвардейцы пресекли угрозы в отношении местной жительницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, угрожавшую соседке расправой после того, как получила от неё замечание.

В вечернее время росгвардейцы выехали на сигнал о противоправных действиях в городское общежитие. На месте происшествия стражи правопорядка установили, что 43-летняя местная жительница сделала соседке замечание из-за шума. Спустя время 52-летняя горожанка встретила её на лестничной клетке и, демонстрируя нож, начала угрожать расправой. Испуганная горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы задержали предполагаемую виновницу с признаками алкогольного опьянения по месту жительства и передали её сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия