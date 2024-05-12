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Новокузнецкие врачи напомнили о важности своевременной диагностики легких

Во время недели, посвящённой здоровью лёгких, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Ольга Мещерякова рассказала о важности диспансеризации для своевременного обнаружения и предупреждения заболеваний лёгких.

«Многие хронические заболевания органов дыхания начинаются незаметно или с симптомов, характерных для других болезней. Регулярная диспансеризация, которая доступна каждому, помогает выявить такие заболевания на ранней стадии и определить факторы риска их развития, - рассказывает заведующая отделением. - На первом этапе диспансеризации можно выявить различные факторы риска. Если пациент указывает на такие симптомы, как постоянный кашель с мокротой, свистящие звуки при дыхании, которые не исчезают после откашливания, или кровохарканье, это может стать основанием для подозрения на хроническое заболевание лёгких. На втором этапе, при наличии показаний пациенту выполняются дополнительные методы обследования».

Для прохождения диспансеризации не нужно иметь симптомы, плохое самочувствие или жалобы. Записаться на бесплатный профилактический осмотр могут все желающие, не только работающие люди. Диспансеризация проходит в два этапа: сначала осмотр, а затем, при необходимости, дополнительное обследование для уточнения диагноза.

На первом этапе все пациенты проходят рентгенографию лёгких, которая используется для скрининга рака, туберкулёза и профессиональных лёгочных заболеваний.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/05/2024
Здоровье
Новокузнецк
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