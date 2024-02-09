Новые ФАПы и современная амбулатория Первой больницы открыты в Новокузнецкой муниципальном округе
Современные фельдшерско-акушерские пункты Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова появились сразу в трёх населенных пунктах – поселок - станция Тальжино, Чичербаево и Лыс. В поселке Осиновое Плесо взамен старой открыта новая врачебная амбулатория. Это стало возможно благодаря программе модернизация первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». На оснащение медицинским оборудованием и техникой выделено более 50 млн. рублей.
«Здоровье граждан, оказание первичной медико-санитарной помощи сельским жителям, детям, взрослым пациентам, является на сегодняшний день приоритетным направлением», – говорит главный врач НГКБ № 1 Василий Мальчиков. - Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» работает достаточно давно. И уже не один фельдшерско-акушерский пункт Первой больницы открыт в её рамках, в том числе в Новокузнецком муниципальном округе. Современные ФАПы оснащены всем – от и до. Здесь есть масса возможностей, чтобы лечить и заниматься профилактикой».
ФАПы соответствуют требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. Они полностью оснащены медицинским инвентарём и оборудованием. Здесь открыть кабинет приема, процедурная, процедурный, прививочный кабинеты, предусмотрена комфортная зона ожидания.
К ФАПу в поселке-станции Тальжино прикреплено на медицинское обслуживание 938 человек взрослого населения и 379 детей. В 1994 году фельдшерский пункт занимал помещение в старом профилактории, с 2007 года и по настоящее время размещался на первом этаже жилого дома. Это было небольшое помещение в 40 квадратных метров с двумя кабинетами.
Сейчас в современном ФАПе работает кабинет фельдшера, процедурная, прививочный кабинет, предусмотрены места ожидания, хозблок и санузел», - говорит заведующая ФАП Наталья Дьячкова.
Фельдшерские пункты пос. Лыс, Чичербаево, где обслуживаются порядка 500 человек также полностью оборудованы современной медицинской аппаратурой. Здесь появился электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, пульсоксиметр, гемоглобинометр, тонометр для измерения внутриглазного давления и т.д. Также в наличии наборы для оказания неотложной помощи при кровотечениях, остром нарушении мозгового кровообращения, анафилактическом шоке.
Новая амбулатория заработала в посёлке Осиновое Плесо. В зоне ответственности медицинских работников 705 человек жители прекрепленного населения. Это жители 6 поселков – Загадное, Краснознаменка, Увал, Усть-Аскарлы, Усть-Нарык, Ячменюха. Учитывая отдаленную локацию, расстояние от 25 до 80 км. от населенных пунктов до медицинского пункта сотрудникам неоднократно приходилось добираться на вызов к пациенту на снегоходах, лодках и даже вертолетах. Приём проводился в приспособленном здании.
Сейчас в модульном здании амбулатории подведены канализация и водопровод, электроснабжение, выполнена внутренняя отделка помещений. Здесь появились кабинеты функциональной диагностики, предрейсового осмотра. После открытия в учреждении будут принимать терапевт, педиатр.
Закуплено оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, различные укладки для оказания неотложной помощи, анализатор для определения уровня холестерина и т.д.
Фото (пресс-служба НГКБ № 1)