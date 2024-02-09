Новые ФАПы и современная амбулатория Первой больницы открыты в Новокузнецкой муниципальном округе

Современные фельдшерско-акушерские пункты Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова появились сразу в трёх населенных пунктах – поселок - станция Тальжино, Чичербаево и Лыс. В поселке Осиновое Плесо взамен старой открыта новая врачебная амбулатория. Это стало возможно благодаря программе модернизация первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». На оснащение медицинским оборудованием и техникой выделено более 50 млн. рублей.

«Здоровье граждан, оказание первичной медико-санитарной помощи сельским жителям, детям, взрослым пациентам, является на сегодняшний день приоритетным направлением», – говорит главный врач НГКБ № 1 Василий Мальчиков. - Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» работает достаточно давно. И уже не один фельдшерско-акушерский пункт Первой больницы открыт в её рамках, в том числе в Новокузнецком муниципальном округе. Современные ФАПы оснащены всем – от и до. Здесь есть масса возможностей, чтобы лечить и заниматься профилактикой».

ФАПы соответствуют требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. Они полностью оснащены медицинским инвентарём и оборудованием. Здесь открыть кабинет приема, процедурная, процедурный, прививочный кабинеты, предусмотрена комфортная зона ожидания.

К ФАПу в поселке-станции Тальжино прикреплено на медицинское обслуживание 938 человек взрослого населения и 379 детей. В 1994 году фельдшерский пункт занимал помещение в старом профилактории, с 2007 года и по настоящее время размещался на первом этаже жилого дома. Это было небольшое помещение в 40 квадратных метров с двумя кабинетами.

Сейчас в современном ФАПе работает кабинет фельдшера, процедурная, прививочный кабинет, предусмотрены места ожидания, хозблок и санузел», - говорит заведующая ФАП Наталья Дьячкова.

Фельдшерские пункты пос. Лыс, Чичербаево, где обслуживаются порядка 500 человек также полностью оборудованы современной медицинской аппаратурой. Здесь появился электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, ​ пульсоксиметр, гемоглобинометр, тонометр для измерения внутриглазного давления и т.д. Также в наличии наборы для оказания неотложной помощи при кровотечениях, остром нарушении мозгового кровообращения, анафилактическом шоке.

Новая амбулатория заработала в посёлке Осиновое Плесо. В зоне ответственности медицинских работников 705 человек жители прекрепленного населения. Это жители 6 поселков – Загадное, Краснознаменка, Увал, Усть-Аскарлы, Усть-Нарык, Ячменюха. Учитывая отдаленную локацию, расстояние от 25 до 80 км. от населенных пунктов до медицинского пункта сотрудникам неоднократно приходилось добираться на вызов к пациенту на снегоходах, лодках и даже вертолетах. Приём проводился в приспособленном здании.

Сейчас в модульном здании амбулатории подведены канализация и водопровод, электроснабжение, выполнена внутренняя отделка помещений. Здесь появились кабинеты функциональной диагностики, предрейсового осмотра. После открытия в учреждении будут принимать терапевт, педиатр.

Закуплено оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, различные укладки для оказания неотложной помощи, анализатор для определения уровня холестерина и т.д.

Фото (пресс-служба НГКБ № 1)