Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

О ПДД с интересом

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в игровом мероприятии по Правилам дорожного движения, которое прошло на базе летнего лагеря отдыха школы № 27 Орджоникидзевского района.

Педагоги подготовили для ребят развлекательную программу по правилам дорожного движения. Ребята были разделены на 3 команды, определили капитана и дали маршрутный лист с заданиями. На своем пути детям пришлось пройти полосу препятствий на самокате, собрать пазлы дорожных знаков и ответить на ребусы по правилам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД не остались в стороне и помогали ребятам пройти задания.

 

 

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Образование
Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/06/2026
Образование
Общество
Топ
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus