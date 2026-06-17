О ПДД с интересом

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в игровом мероприятии по Правилам дорожного движения, которое прошло на базе летнего лагеря отдыха школы № 27 Орджоникидзевского района.

Педагоги подготовили для ребят развлекательную программу по правилам дорожного движения. Ребята были разделены на 3 команды, определили капитана и дали маршрутный лист с заданиями. На своем пути детям пришлось пройти полосу препятствий на самокате, собрать пазлы дорожных знаков и ответить на ребусы по правилам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД не остались в стороне и помогали ребятам пройти задания.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области