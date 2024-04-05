О приобретении лекарственных препаратов для животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу предупреждает, чтобы избежать покупки контрафактных и некачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения нужно соблюдать следующие правила:

Приобретать лекарственные препараты только в ветеринарных аптеках и зоомагазинах, имеющих лицензию. Информация о наличии лицензии расположена на официальном сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru в разделе «Реестр лицензий».

Все лекарственные препараты для ветеринарного применения, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат государственной регистрации. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения размещён на официальном сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru в разделе «Реестр лицензий». Маркировка препарата должна быть на русском языке и содержать следующую информацию: наименование лекарственного препарата, номер регистрационного удостоверения (ПВР или ПВИ), номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка или концентрация, объем, способ применения, лекарственная форма, условия отпуска и хранения, предупредительные надписи. Следует также обратить внимание на сроки годности препарата и обязательно проверить наличие инструкции по применению данного лекарственного средства.

На упаковке лекарственных средств для ветеринарного применения должна содержаться надпись «Для ветеринарного применения». Иные надписи, например, «Для животных», «Для ветеринарии» не допускаются.

Информация о выявлении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств расположена на официальном сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru в разделе «Контрольно-надзорные функции Россельхознадзора» в разделе «Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».

Если у Вас возникли сомнения в подлинности лекарств, их качестве, а также имеются сведения о несанкционированной торговле без лицензии лекарственными препаратами для животных, Вы можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по адресу: 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, тел: (384-2)-36-15-86 или электронной почте: [email protected].