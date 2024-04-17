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О проведении контрольно-надзорных мероприятий на территории Прокопьевского муниципального округа

Отделом земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в марте 2024 года на территории Прокопьевского муниципального округа обследовано 62,1 га земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В ходе проведения выездных обследований, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами, установлены признаки нарушения земельного законодательства, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земельных участков от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий собственникам земельных участков выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2024
Общество
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