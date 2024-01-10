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О проведении профилактического визита.

В декабре Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, проведен профилактический визит в отношении ООО «Ветсервис», имеющего лицензию на право осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ходе профилактического мероприятия хозяйствующему субъекту разъяснены требования законодательства РФ в области обращения с лекарственными препаратами для животных, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и недопущение в обращение контрафактных (не зарегистрированных в установленном порядке), а также с истекшим сроком годности лекарственных препаратов для ветеринарного применения и правила торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения. 

Общество
kuzbassnews.ru
10/01/2024
Общество

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