Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе информации из системы «Меркурий» и платформы «Честный знак», установлено несоответствие объемов подконтрольных товаров, указанных в производственных сертификатах молокоперерабатывающего предприятия ООО «Завод натуральных молочных продуктов «Родная земля» и объемов фактически введенных в оборот тех же партий товаров.

Таким образом, предприятием выпущена в оборот молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов, и соответственно, без подтверждения ветеринарной безопасности. Что может свидетельствовать о вводе в оборот фальсифицированной и небезопасной продукции.

За нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862 юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.