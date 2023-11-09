Офицер Росгвардии рассказал школьникам о героях войск правопорядка

В кемеровской школе №85 офицер отряда мобильного особого назначения «Оберег» провел урок мужества для семиклассников в честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Приглашенный гость поделился со школьниками историей о героическом поступке сержанта Станислава Амелина, который произошел в июле 1996 года на территории Чеченской Республики. Во время внезапного нападения боевиков кемеровчанин помог эвакуироваться раненым товарищам из горящего бронетранспортера и ценой собственной жизни прикрыл их отход. Указом Президента сержанту Амелину было посмертно присвоено звание Героя России.

Кроме того, в рамках беседы со школьниками росгвардеец рассказал об истории создания кемеровского отряда «Оберег», о выполняемых сотрудниками задачах и ответил на интересующие вопросы учеников.

«Для юного поколения важность таких мероприятий заключается в сохранении памяти. Памяти не только об основных исторических событиях нашего государства, но и о подвигах наших героях-земляках», - рассказал офицер спецподразделения.

В Росгвардии проводится целенаправленная и масштабная работа по увековечению памяти погибших при исполнении служебного и воинского долга. При участии силового ведомства создаются памятники и мемориальные таблички в честь павших бойцов, проводятся музейные выставки, детские конкурсы рисунков, спортивные соревнования и многое другое.

Фото: Росгвардия