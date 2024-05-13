Отчетный концерт состоялся в Итатском ГДК Тяжинского округа

Концерт в городском Доме культуры начался с приглашения «Добро пожаловать!», выбранного организаторами не случайно. Это отсылка к известному советскому фильму «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен!». Атмосфера подготовки к отчетному концерту напоминала атмосферу этого художественного фильма.

Прологом концерта стали суета и волнение на сцене. Участники и их руководители старались ничего не упустить, все отрепетировать и подготовить. Товарищ Дынин, роль которого сыграл Андрей Карташев из театрального коллектива «Событие», руководил подготовкой. Он вместе с доктором Зинаидой Карташевой, завхозом Владимиром Денисенко и другими участниками коллектива следил за выходом артистов на сцену, обрабатывал костюмы, проверял пульс и дыхание, следил за питанием и питьевым режимом.

Каждый руководитель вывел на сцену свой коллектив, показав лучшие номера. Это были песни в исполнении хора «Русская душа» под руководством Антониды Харабриной. Также ею созданы вокальные коллективы «Вечерки», «Отрада» и «Бабье лето».

Спортивную зарядку и ритмичный танец продемонстрировали участники театрального коллектива «Артистенок» под руководством Анны Лиферовой. Миниатюры «Растрезвон» и «Вторая молодость» в исполнении участников театрального коллектива «Событие» тронули зрителя своим юмором и прямотой.

В концертной программе также были представлены номера семейного творчества Лебедевых, Лиферовых и Любезных. Народные мотивы прозвучали в песнях ансамбля сценического фольклора «Истоки», которому подражал детский вокальный ансамбль «Улыбка» под руководством Татьяны Лебедевой.

В финале отчетного концерта постоянным участникам художественной самодеятельности Итатского ГДК вручили грамоты и благодарственные письма управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».