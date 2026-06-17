Отчисленный из Кемеровского медицинского университета студент обязан возместить расходы в размере 250 тысяч рублей

Обращаясь в суд, Кемеровский государственный медицинский университет просил взыскать со студента, обучающегося по договору о целевом обучении и отчисленного с третьего курса за неуспеваемость, расходы и неустойку в общей сумме более 600 тысяч рублей. Однако суд с учётом установленных по делу обстоятельств более чем в два раза снизил размер общей суммы, подлежащей взысканию.

Мариинским городским судом Кемеровской области в ходе рассмотрения исковых требований образовательного учреждения было установлено, что в 2019 году 18-летний мариинец поступил в Кемеровский государственный медицинский университет по договору о целевом обучении по специальности «Педиатрия». По условиям этого договора студент обязался освоить образовательную программу, заключив после обучения трудовой договор с Мариинской городской больницей на срок 5 лет.

Однако студент не выполнил обязанность по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, за что был отчислен с третьего курса. В связи с тем, что в случае неисполнения обязательств по договору гражданин обязан возместить понесённые расходы на его обучение, отчисленному студенту было направлено требование о возмещении около 470 тысяч рублей. Мариинец не стал оплачивать требуемую сумму, поэтому медицинский университет обратился в суд, требуя взыскать не только расходы за неисполнение обязательств по договору, но и неустойку: всего более 600 тысяч рублей.

Ответчик и его представители в ходе рассмотрения дела возражали против удовлетворения требований Кемеровского государственного медицинского университета.

В суде было подтверждено, что из федерального бюджета на целевое обучение студента было затрачено около 470 тысяч рублей.

Эта сумма в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» подлежит возмещению в пользу образовательного учреждения в виде штрафа. Но в результате рассмотрения дела суд установил обстоятельства, свидетельствующие о несоразмерности этой суммы последствиям нарушения отчисленным студентом своих обязательств. За время, прошедшее с момента отчисления из вуза, мариинец поступил в Кузбасский медицинский колледж. В период обучения проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, получив статус ветерана боевых действий. После военной службы продолжил обучение в колледже, не являясь при этом получателем стипендии. С учётом этих обстоятельств и материального положения ответчика, суд пришёл к выводу о снижении размера штрафа до 250 тысяч рублей.

«Суд полагает, что такой размер штрафа обеспечивает разумный баланс между применяемой к ответчику мерой ответственности и нарушением прав истца», – резюмировал суд в своём решении.

При этом суд отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки в виде процентов за неисполнение денежного обязательства.

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством решение суда вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи апелляционной жалобы – после её рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Марииснкий городской суд