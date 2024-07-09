Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу информирует: с 1 июля 2024 года вступил в силу новый порядок расчета выплат накопительной части пенсии

С 1 июля 2024 года упрощен порядок определения вида выплаты средств пенсионных накоплений. Теперь каждый сам сможет сделать расчет, чтобы понять, что ему положено: единовременная или ежемесячная выплата накопительной пенсии.

Расчет выплаты теперь «привязан» к величине прожиточного минимума пенсионера в целом по России, в 2024 году он составляет 13 290 рублей. Чтобы определить вариант выплаты средств пенсионных накоплений, необходимо вычислить размер ежемесячной выплаты. Для этого нужно разделить всю сумму пенсионных накоплений гражданина на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 264 месяца. Если получившийся ежемесячный платеж меньше или равен 10 % от величины прожиточного минимума пенсионера, гражданин получит все свои пенсионные накопления единовременно. Если больше 10%, то будет назначена ежемесячная выплата пенсионных накоплений.

Например, у мужчины 60 лет сумма средств пенсионных накоплений составляет 290 000 рублей. Чтобы узнать размер ежемесячной выплаты, необходимо 290 000 разделить на 264. Получившийся размер выплаты, 1098 рублей. Это меньше, чем 10 % (1329 рублей) прожиточного минимума пенсионера. Значит, мужчина имеет право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

«Обратиться в региональное Отделение СФР за средствами пенсионных накоплений могут мужчины, достигшие возраста 60, и женщины, достигшие 55 лет, имеющие в 2024 году страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент 28,2. Кроме того, обратиться за назначением выплаты могут граждане, имеющие право на выход на пенсию досрочно. Это, например, те, у кого есть длительный специальный стаж, кто работал в тяжелых или опасных условиях, также это могут быть многодетные мамы или родители детей с инвалидностью», – напомнила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Сумму накоплений и название фонда, где они находятся, можно узнать, запросив выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ.

Накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счёт уплаты страховых взносов в региональное Отделение СФР, у участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на формирование будущей пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию.

За 6 месяцев 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплатило 6 252 гражданам средства пенсионных накоплений единовременно.

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