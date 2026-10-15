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В Кузбассе судом назначен штраф землепользователю за неисполнение предписания Россельхознадзора

7 октября в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило постановление мирового судьи судебного участка №5 Советского судебного района г. Томска о признании гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Основанием для вынесения такого решения послужили результаты проведенного в июле 2026 года специалистом ведомства выездного обследования по исполнению физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства России.

Данным предписанием собственнику участка вменялось проведение культуртехнических, мелиоративных и иных мероприятий, направленных на поддержание плодородия земель сельскохозяйственного назначения (вспашка, боронование, дискование и др.), а также введение земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем обработки, сенокошения, возделывания, выращивания сельскохозяйственной продукции или иными способами. На земельном участке площадью 8,8 га, расположенном в границах Юргинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, было установлено сплошное зарастание сорной травянистой и древесной растительностью.

Однако подтверждение проведения мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственное производство нарушенных частей земельного участка сельскохозяйственного назначения установлено не было.

В этой связи 20 августа 2026 года нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 26 июля 2027 года. Кроме того, по факту неисполнения предписания в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.

28 сентября 2026 года мировым судом физическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа – 10 000 руб.

Общество
kuzbassnews.ru
15/10/2026
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