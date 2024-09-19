Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило жительницу региона, ранее пострадавшую на производстве, высокотехнологичным протезом кисти

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило пострадавшую на производстве жительницу региона высокотехнологичным протезом кисти с микропроцессорным управлением. Протез стоимостью 3,5 миллиона рублей с помощью электронного сертификата получила Мария Уланова.

Изделие оснащено специальными датчиками, которые считывают импульсы мышц. За счет них приводятся в движение микромоторы в пальцах бионической кисти. Изделие улучшает самообслуживание человека, позволяет ему удерживать различные предметы и совершать с ними манипуляции. К протезу прилагается установочный смартфон с программой, на котором можно задать необходимые настройки.

Сейчас Марии предстоит этап обучения и привыкания. Она ведет активный образ жизни, трудится кладовщиком, и по работе у нее возникает необходимость поднимать и переносить предметы.

«Я довольна протезом. Уверена, что он поможет в работе, в домашних бытовых вопросах — приготовлении пищи и уборке, позволит водить машину, заботиться о себе и членах семьи», — отметила Мария Уланова.

Напомним, что в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве застрахованные граждане, пострадавшие в результате травмы на рабочем месте, имеют право на различные меры государственной поддержки. В частности, им назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты, пособие по временной нетрудоспособности. Также за счет средств Отделения СФР по Кемеровской области оплачиваются расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Вся необходимая помощь и технические средства реабилитации, в том числе протезирование, предоставляются в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП), рекомендованной комиссией медико-социальной экспертизы. С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило 7 пострадавших на производстве высокотехнологичными протезами на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Пострадавшие граждане могут получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия тремя способами:

- в натуральном виде по направлению регионального Отделения фонда;

- самостоятельно приобретя изделие за свой счет и получив компенсацию;

- купив при помощи электронного сертификата.

Все эти способы имеют заявительный характер. С заявлением можно обратиться онлайн на портале госуслуг, а также прийти в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР: 8-800-200-10-02, время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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Фото: Росгвардия