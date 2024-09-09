Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу проинформирует самозанятых о формировании пенсионных прав

Работающие на себя жители Кемеровской области, которые применяют налог на профессиональный доход, осенью получат уведомления от Отделения фонда о возможности формировать пенсию за счет добровольных взносов. Сообщения будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг и предусматривать два вида информирования.

Первое расскажет о том, как добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования пенсионных прав. Соответствующее уведомление получат все самозанятые, которые еще не зарегистрированы в качестве плательщиков добровольных взносов. Второй вид сообщения будет предназначен для тех, кто уже вступил в добровольные правоотношения, но пока не перечислил взносы для формирования пенсии. Они получат напоминание об уплате средств.

Напомним, что для того, чтобы обеспечить будущую пенсию, работающим на себя жителям Кузбасса нужно уплачивать страховые взносы в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области. В Кузбассе заявление о регистрации в качестве плательщиков добровольных взносов подали 5,6 тысячи самозанятых граждан.

Информирование пройдет в несколько этапов. На первом этапе уведомления получат самозанятые предпенсионного возраста, то есть те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет и меньше. Далее Отделение СФР по Кемеровской области направит сообщения тем, у кого пенсионный возраст наступает через 6–10 лет. На третьем этапе уведомления получат люди, выходящие на пенсию через 11–15 лет. Кроме того, самозанятые граждане, как и все застрахованные россияне, раз в 3 года на портале госуслуг получают уведомления о предполагаемом размере будущей страховой пенсии по старости при достижении 45 (мужчины) и 40 лет (женщины).

Отметим, что льготный налоговый режим на профессиональный доход не предполагает обязательной уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение. Поэтому периоды деятельности в качестве самозанятого не учитываются при оформлении страховой пенсии по старости. Чтобы их учесть, самозанятые могут уплачивать добровольные страховые взносы.

Согласно правилам обязательного пенсионного страхования, если человек работает по трудовому договору, взносы за него платит работодатель. Благодаря этому у работника появляется стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для получения страховой пенсии. Люди, оформившие статус индивидуального предпринимателя, самостоятельно платят за себя обязательные взносы на пенсионное страхование. В таком формате работают все предприниматели, кроме применяющих налог на профессиональный доход. Они не обязаны перечислять страховые взносы, из-за чего не формируют право на страховую пенсию по старости. Единственный способ для таких предпринимателей обеспечить себе пенсию — это платить взносы в добровольном порядке.

Вступить в добровольные правоотношения для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование можно, подав соответствующее заявление в региональное Отделение СФР одним из способов:

- лично в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Кемеровской области (по месту жительства);

- с использованием услуг почтовой связи;

- на сайте СФР или через ЕПГУ;

- через мобильное приложение «Мой налог».

Добровольные платежи перечисляются через банк. Реквизиты для уплаты можно получить в Отделении СФР по Кемеровской области – Кузбассу, сформировать самостоятельно с помощью электронного сервиса Соцфонда или произвести уплату страховых взносов в мобильном приложении «Мой налог».

Следует учитывать, что люди, не сумевшие заработать требуемый стаж и пенсионный коэффициент, теряют право на страховую пенсию по старости. Им назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области, позвонив по телефону: 8-800-200-10-02 (по будням с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, звонок бесплатный).

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