Отделение СФР по Кемеровской области назначило пособие по уходу за ребенком до полутора лет 697 отцам, проживающим в регионе

В отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мама, но и папа, опекун, любой работающий близкий родственник малыша, который осуществляет за ним уход. Пособие будет получать тот человек, который фактически ухаживает за младенцем. В Кузбассе в 2024 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает пособие по уходу за ребенком 697 отцам.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% среднего заработка за два предшествующих года. В Кемеровской области минимальный размер этого пособия составляет 11 995 рублей (с районным коэффициентом), максимальный — 49 123 рубля в месяц. Если родилась двойня или тройня, пособия суммируются, но их общий размер не может быть больше 100% среднего заработка застрахованного лица.

«В январе 2024 года вступил в силу закон, согласно которому трудоустроенные родители могут одновременно работать и получать пособие по уходу за ребенком. Новый закон действует и при условии работы на неполный рабочий день, работы на дому или дистанционной работы. Пособие сохранится у родителей и в том случае, если они в период отпуска по уходу за ребенком будут трудиться у другого работодателя», — отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком своему работодателю. После получения необходимых сведений от работодателя Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает пособие в течение 10 рабочих дней. Последующие выплаты будут производиться через банки 8-го числа каждого месяца за предыдущий месяц, через почту — с 1-го по 25-е число согласно графику доставки Почты России.

Отпуск можно чередовать и делить: к примеру, часть отпуска за ребенком может ухаживать мама, потом — папа или бабушка. Пока папа ухаживает за ребенком, за ним сохраняются место работы и должность, а период отпуска засчитывается в общий стаж. Также во время отпуска формируется индивидуальный пенсионный коэффициент. За каждый год отпуска по уходу за первым ребенком папе положено 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим или четвертым ребенком — 5,4 ИПК.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный), время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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