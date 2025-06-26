Отделение Социального фонда России по Кемеровской области открыло Центр общения старшего поколения в Анжеро-Судженске

24 июня на базе клиентской службы в Анжеро-Судженске Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу открылся Центр общения старшего поколения.

В торжественном открытии приняли участие управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмила Бабичук, заместитель управляющего Тарас Башкиров, заместитель главы Анжеро-Судженска Татьяна Петрова, представители городского Совета ветеранов, пенсионеры.

В Анжеро-Судженске в настоящее время проживают более 24 тысяч пенсионеров. Продлить активное долголетие людей старшего поколения — главная миссия Центров общения старшего поколения.

«Новая площадка станет для людей «серебряного возраста» пространством для самореализации, творчества, интересных встреч и занятий. На вебинарах, которые мы запустили в прошлом году, вы сможете узнать о здоровом образе жизни, как управлять финансами и пользоваться компьютером, о том, как не стать жертвой мошенников в интернете. В организации встреч нам помогают наши партнеры — специалисты администраций муниципальных образований, учреждений здравоохранения, культуры, образования, финансовых, правоохранительных органов. Надеемся, что вам здесь будет комфортно и интересно!» — отметила Людмила Бабичук.

На открытии с музыкальным подарком для гостей выступили творческие коллективы городского дома культуры «Центральный». Одновременно с этим местная мастерица Галина Валевич развернула выставку своих работ из джута.

Галина Владимировна планирует проводить в Центре общения мастер-классы для желающих освоить это рукоделие, а специалист клиентской службы, художник-любитель Наталья Крылова — мастер-классы по живописи.

В новом Центре общения уже сформирован актив и намечены мероприятия на третий квартал. Ближайшим станет празднование Дня семьи, любви и верности, на который будут приглашены семейные пары активистов.

«Мы рады, что в нашем городе открылся такой Центр общения. Спасибо Социальному фонду России за этот проект. Теперь у пожилых горожан есть место, где они могут проводить интересно время, обрести новых друзей, новые знания и умения. Я уверена, что собираясь вместе, мы будем насыщать друг друга новыми идеями и позитивными эмоциями, скучать точно не придется», — сказала председатель городского Совета ветеранов, депутат горсовета народных депутатов Ольга Микрюкова.

Центр общения находится по адресу: г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 12. График работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30. Телефон единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР