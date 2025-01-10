Открытый турнир по волейболу прошел в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» собрались пять команд из Тяжинского и Тисульского округов. Спортсмены почтили память тренера-преподавателя Игоря Александровича Мотыш.

Состав команд был смешанный, в возрасте от 12 до 35 лет. Тяжинские команды «35+» и «20+» заняли первое и второе места соответственно. Команде «Тисуль» досталось третье место.

Победители и призеры турнира награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, а также памятными медалями.

По итогам соревнований были определены лучшие игрока турнира: Владлена Малькова, Софья Малькова и Анастасия Кузора.

Фото: Тяжинская ДЮСШ