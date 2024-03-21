Ответственность при содержании крупного рогатого скота

По коллективному обращению граждан поселка Зеленый луг Новокузнецкого района Кемеровской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведено выездное контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по итогам которого, выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства при содержании крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Вьюнова Н.С. Установлено, что территория ЛПХ частично не огорожена, отсутствует площадка для хранения и биотермического обеззараживания навоза, навоз с территории, где содержатся животные не убирается, кормушки и поилки на выгульной площадке отсутствуют, не имеется навесов или ветрозащитных устройств, идентификация животных проведена не полностью.

В марте 2024 года владельцу животных объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ с установленным сроком исполнения.