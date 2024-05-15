Пагубные привычки повлекли для 37-летнего кузбассовца лишение свободы и конфискацию автомобиля

Ранее сельчанин из Мариинского муниципального округа Кузбасса дважды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, через четыре месяца после назначения очередного наказания ему с супругой во время распития спиртного срочно понадобились сигареты, и он снова сел выпившим за руль автомобиля. Тем самым кузбассовец убедил суд, что назначение штрафа и обязательных работ оказалось недостаточным для его исправления.

Как следует из материалов уголовного дела, житель одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав управления транспортными средствами на срок полтора года.

Однако почти через год он снова, находясь с признаками алкогольного опьянения за рулём автомобиля, который принадлежал его брату, был остановлен сотрудниками ГИБДД. На этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, и ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением прав управления транспортными средствами на срок 2 года.

Через четыре месяца после приговора суда в позднее время суток сельчанин употреблял у себя дома с супругой спиртные напитки. К тому времени собственник автомобиля скоропостижно скончался, передав незадолго до своей смерти автомобиль во временное пользование подсудимому. В ходе распития спиртного супругам срочно понадобились сигареты, в связи с чем они на том же автомобиле поехали в Мариинск, понадеявшись на удачную поездку. Но удача и на этот раз оказалась не на стороне подсудимого: автомобиль под его управлением был снова остановлен сотрудниками ГИБДД. На требование предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение подсудимый честно ответил, что документов у него нет в связи с тем, что он лишён права управления транспортными средствами. Его опьянение также было с очевидностью установлено.

На этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело уже по более тяжкому составу преступления.

В связи с тем, что совершение подсудимым данного преступления свидетельствует о недостаточном исправительном воздействии предыдущих наказаний, суд назначил кузбассовцу один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишив его права управления транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев.

Автомобиль ВАЗ 111130 постановлено конфисковать в собственность государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд