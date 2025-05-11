Памятный стенд «ОНИ вернулись с ПОБЕДОЙ!» открыли в селе Приметкино Мариинского округа

Его установили возле обелиска односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На памятном стенде отражены имена 138 фронтовиков вернувшихся домой.

С такой идеей выступила заведующая местной библиотекой Любовь Павловна Есик. Ее поддержали жители села, принявшие непосредственное участие в создании памятника.

Все вместе собрали необходимые средства. Финансовую поддержку проекту оказала руководитель Кийского территориального управления Галина Николаевна Позднякова.

Основную работу по монтажу памятного стенда выполнил житель села Приметкино Юрий Ковтунов.

Фото: ЦБС Мариинского муниципального округа