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Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк в мае 2024 года вырос на 4,7%

Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова подвел производственные итоги мая 2024 года. Суммарно за этот период воздушная гавань обслужила 40 637 пассажиров, что почти на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем вырос и процент семейных путешествий. Так, в мае 2023 года пассажиров до 18 лет было почти на 600 человек или 12% меньше, чем в этом году. Самыми востребованными остаются направления в Москву и Новосибирск. Заметно выросла востребованность Сочи, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Именно по этим направлениям количество частот в весенне-летнем расписании было увеличено.

«В год семьи мы и авиакомпании большое внимание уделяем совместным путешествиям. Все популярнее становятся акции по сниженной стоимости перелета пассажиров с детьми. Новокузнецкая авиагавань поддерживает тенденцию и регистрирует родителей с несовершеннолетними вне очереди», – прокомментировал управляющий директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, также в аэровокзале работает комната матери и ребенка. Она доступна  пассажирам с детьми младше 10 лет бесплатно, а дети с ограниченными возможностями здоровья – до 14 лет включительно. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в кассу или на стойку регистрации аэровокзала.

  

Фото: Международный аэропорт Новокузнецк 

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/06/2024
Экономика
Новокузнецк
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