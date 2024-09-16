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Перед экспортом специалисты Россельхознадзора в Кузбассе подтвердили фитосанитарную безопасность деревянных заготовок и медицинских шпателей

За 8 месяцев 2024 года инспекторы Россельхознадзора досмотрели 85 146 единиц деревянных изделий, предназначенных для отгрузки в Республику Кыргызстан. Так, фитосанитарные сертификаты были оформлены на партии с деревянными поддонами (146 шт.), комплектами деревянных заготовок для тары (25 тыс. шт.) , а также донышками к деревянным яшикам (60 тыс. шт.).

Кроме того, процедуру государственного фитосанитарного контроля прошла партия медицинских шпателей (77,4 т), подготовленная для отправки в Китайскую Народную Республику.

Фитосанитарная безопасность вышеуказанной подкарантинной продукции подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Общество
kuzbassnews.ru
16/09/2024
Общество
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