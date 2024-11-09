Первенство Кузбасса по пауэрлифтингу состоялось в Кемерове

На соревнованиях по жиму и жиму классическому среди девушек и юношей, юниорок и юниоров Тяжинский муниципальный округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.

По итогам соревнований Александр Кутерин занял первое место в весовой категории 74 кг с результатом 127,5 кг и стал абсолютным победителем первенства Кузбасса.

Дмитрий Дячек вышел на второе место в весовой категории 66 кг с результатом 97,5 кг. Юлия Павлова заняла второе место в весовой категории до 47 кг с результатом 37,5 кг.

Фото: Тяжинская ДЮСШ