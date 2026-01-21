Первые в 2026 году партии муки пшеничной отгружены из Кузбасса в Китай под контролем Россельхознадзора

С 13 по 14 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 6 фитосанитарных сертификатов на первые в 2026 году партии муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка отрубей пшеничных производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 405 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».