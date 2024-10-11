Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

По апелляционному представлению прокурора города Березовский чиновнице, осужденной за присвоение бюджетных средств, усилено наказание

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя КУМИ.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судом установлено, что чиновница, занимая указанную должность, присвоила 388 тыс. рублей. Осужденная на протяжении года незаконно выписывала себе премии и надбавки. Похищенные бюджетные средства женщина потратила на собственные нужды.

Иск прокурора города о взыскании с осужденной суммы причиненного бюджету города ущерба удовлетворен полностью. 

При вынесении приговора обязательное дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, судом назначено не было, что давало женщине в дальнейшем возможность трудоустроиться на аналогичные должности.   

С целью пресечения указанного прокурором города вынесенный приговор обжалован в апелляционном порядке.

Кемеровским областным судом по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора приговор Березовского городского суда изменен. Осужденной назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на 1 год.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
11/10/2024
Происшествия
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus