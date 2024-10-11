По апелляционному представлению прокурора города Березовский чиновнице, осужденной за присвоение бюджетных средств, усилено наказание

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя КУМИ.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судом установлено, что чиновница, занимая указанную должность, присвоила 388 тыс. рублей. Осужденная на протяжении года незаконно выписывала себе премии и надбавки. Похищенные бюджетные средства женщина потратила на собственные нужды.

Иск прокурора города о взыскании с осужденной суммы причиненного бюджету города ущерба удовлетворен полностью.

При вынесении приговора обязательное дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, судом назначено не было, что давало женщине в дальнейшем возможность трудоустроиться на аналогичные должности.

С целью пресечения указанного прокурором города вынесенный приговор обжалован в апелляционном порядке.

Кемеровским областным судом по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора приговор Березовского городского суда изменен. Осужденной назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на 1 год.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области