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Почему важно уделять внимание физической активности школьникам

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова утверждают, болен половины школьников имеют ослабленное здоровье. Среди самых распространенных проблем учащихся – частые простуды, искривление позвоночника, близорукость, гастрит, лишний вес, неврозы. Эти болезни возникают из-за ослабленного иммунитета, большой умственной и психологической нагрузки, неправильного питания, пассивного образа жизни.

В числе занятий спортом медики отмечают сбалансированное питание, распорядок дня, которые помогут детскому организму укрепить здоровье, выработать устойчивость к нагрузкам, повысить успеваемость в школе.

"Особенно это важно для детей младших классов, поскольку у них происходит активное взросление организма, развитие нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, - рассказывает врач-педиатр больницы Роза Суржикова. - Спорт оказывает в этом лучшую поддержку. Однако научные исследования установили, что у 50 % детей в возрасте 7-9 лет возникает дефицит физической активности. Чем старше класс, тем больше дети стремятся пропускать уроки физкультуры, а родители часто их в этом поддерживают, не осознавая значимости физической активности для здоровья ребенка".

 

Пресс-служба НГКБ N 1. 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/09/2024
Здоровье
Новокузнецк
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