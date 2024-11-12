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Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса экспортировано более 137 тысяч т зерновой и зернобобовой продукции

С января по октябрь 2024 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку за рубеж более 137 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Статус государства, импортирующего преобладающий объем, сохраняет Китайская Народная Республика – более 76 тыс. т, что составляет 55,3% от общего объема экспортированного зерна с начала 2024 года. В номенклатуре отгрузок в Поднебесную состоят такие позиции как горох – 33 тыс.т, ячмень – 20,5 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки – 7,1 тыс. т, пшеница – 6,9 тыс. т, овёс – 0,9 тыс. т, а также мука пшеничная – 7,9 тыс. т.

Следующий значимый импортер — Республика Беларусь, куда на сегодняшний день из Кузбасса отгружено 25 тыс. т семян рапса продовольственного.

Третье место по объему экспорта в течение 10 месяцев 2024 года сохраняет Республика Казахстан – порядка 13 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (9,4%). Основные поставки пришлись на пшеницу (4,4 тыс. т), отруби пшеничные (4 тыс. т), семена рапса для промышленной переработки (4,3 тыс. т).

Кроме этого, экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны — Монголию, Республики Киргизия и Азербайджан, Польшу, Литву), что составило 17,3%.

Стоит отметить, что в текущем году в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 38,2% увеличились поставки зерна в Калининград, а именно семян рапса – 9,1 тыс. т и сои продовольственной – 0,6 тыс. т.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, должностными лицами ведомства отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров всех заявленных партий специалисты ведомства оформили и выдали 3 594 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2024
Общество
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