Под контролем Россельхознадзора отправлено свыше 18 тонн сухих окостенелых рогов северного оленя из Кузбасса в Китай

27 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели очередную партию сухих окостенелых рогов северного оленя, предназначенную для отгрузки из Кузбасса в Китай.

Стоит отметить, что продукция объемом 18,25 т успешно прошла исследования на радионуклиды в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В результате ведомством оформлены экспортные сопроводительные документы.

Для организации экспортной отправки кемеровским предприятием была предварительно оформлена заявка в системе eCert. Доставка груза предусмотрена в железнодорожном контейнере тремя видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и морским).