Под контролем Управления Россельхознадзора с территории Кузбасса экспортировано более 200 тысяч тонн зерна

С начала 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 208,6 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером явилась Китайская Народная Республика, куда отправлено — 73,01 тыс. т зерна и продуктов его переработки (35 %). Главными позициями оказались семена рапса для промышленной переработки в количестве – 27,26 тыс. т, зерно ячменя в количестве – 19,7 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 7,5 тыс. т, семена гороха сушеного в количестве – 8,4 тыс. т, семена льна для промышленной переработки в количестве – 3,3 тыс. т и зерно овса в количестве – 6,5 тыс. т.

Другим важным импортером является Республика Казахстан, куда экспорт составил 71,4 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (34 %). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 25,86 тыс. т, отруби (пшеничные) – 22,9 тыс. т и зерно ячменя – 13 тыс. т. Также в Казахстан из региона были отправлены семена рапса продовольственного – 8,9 тыс. т, чечевица сушеная – 0,272 тыс. т, крупа манная – 0,404 тыс. т и жмыхи соевые – 0,042 тыс.т.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Так, мука пшеничная отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве – 5,1 тыс. т, в Туркменистан в количестве – 1,8 тыс. т, в Республику Азербайджан в количестве – 0,5 тыс. т и в Объединенные Арабские Эмираты в количестве – 0,024 тыс.т.

В Республику Беларусь экспортировано 36,7 тыс. т семян рапса продовольственного.

Горох сушеный отправлялся в Литовскую Республику – 7,2 тыс. т, в Республику Польша – 0,176 тыс. т и в Королевство Нидерланды – 0,132 тыс. т.

В Киргизию были отправлены зерно ячменя продовольственного в количестве – 2 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 0,064 тыс. т, отруби пшеничные 0,42 тыс. т, зерно пшеницы продовольственной в количестве - 0,348 тыс. т, и крупа манная в количестве – 0,087 тыс. т.

В Республику Азербайджан были отправлены отруби пшеничные в количестве –0,24 тыс. т, крупа манная в количестве – 0,2 тыс. т, мука пшеничная в количестве – 0,54 тыс. т. В Монголию экспортировано 3 тыс. т пшеничных отрубей.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 2824 фитосанитарных сертификата.