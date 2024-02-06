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Под контролем Управления Россельхознадзора в январе 2024 года с территории Кузбасса экспортировано более 15 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В январе 2024 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 30 %  с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 15,8 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в январе являлась Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 5,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на зерно ячменя – 3211,06 т, муку пшеничную – 1808,8 т,  семена рапса продовольственного – 698 т.

Другой важный импортер  января  Республика Беларусь,  куда отправлено 5749,6 т. семян рапса продовольственного.

Кроме этого экспорт осуществлялся и в другие страны. В Республику  Казахстан отправлено — 3444 т. продукции, а именно: семян рапса продовольственного  1470,65 т, зерна пшеницы — 769,4 т. отрубей пшеничных  1137,6 т, крупы манной — 66,4 т. В Монголию отправлено 870,77 т. пшеничных отрубей, в Республику Азербайджан 67,6 т. муки пшеничной.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 405 фитосанитарных сертификатов.

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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