Подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии подвели итоги работы за полгода

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу подвел итоги работы за 6 месяцев 2025 года. В задачи ЦЛРР входит государственный контроль за владельцами гражданского оружия, частными охранными организациями и охранниками, частными детективами и юридическими лицами с особыми уставными задачами. Кроме этого, в общей сложности на учете в ЦЛРР стоит более 77 000 единиц оружия.

За 6 месяцев сотрудники Росгвардии провели более 5 000 проверок владельцев оружия. По результатам надзорных мероприятий за нарушения законодательства в сфере оборота оружия изъято свыше 1 500 единиц и около 8 000 боеприпасов.

Особое внимание уделяется профилактической работе. В рамках операции «Оружие» жители Кузбасса добровольно сдали специалистам Росгвардии 33 единицы огнестрельного оружия, 840 патронов и 2 гранаты.

В числе приоритетных направлений – поддержка участников специальной военной операции. С начала года сотрудники Центра передали военнослужащим 281 единицу оружия и 370 патронов. Существенную помощь оказали и неравнодушные граждане, добровольно передавшие 247 единиц из личных арсеналов, в том числе для борьбы с беспилотниками.

«Безопасность – это результат ежедневной, скрупулёзной работы. Внимание к законности в сфере оборота оружия, взаимодействие с населением и поддержка наших военнослужащих остаются в центре внимания специалистов Росгвардии», – отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: Росгвардия