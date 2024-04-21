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Подведены итоги областной выставки-конкурса «Рисуем радугу Кузбасса»

В музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва состоялось торжественное награждение победителей XVII областной выставки-конкурса детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса». Дипломом лауреата III степени отмечена учащаяся Тяжинской детской художественной школы № 13 Алина Зуева.
Работа Алины «Сорока-воровка» вошла в экспозицию выставки юных художников, которая открыта в Музее изобразительного искусства Кузбасса. В экспозицию вошли 350 работ из коллекции губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса» Это картины победителей выставки-конкурса «Рисуем радугу Кузбасса», которая проходит в регионе с 1993 года.

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kuzbassnews.ru
21/04/2024
Культура
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Тяжин
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