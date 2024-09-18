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Поступление в Кузбасс кормов для сомовых и карповых видов рыб находится на контроле специалистов Россельхознадзора

С июня по сентябрь 2024 года из Алтайского края в Кузбасс железнодорожным транспортом поступили партии комбикорма для сомовых и карповых видов рыб российского выращивания в объеме 461 тыс. тонн.

Разгрузка вагонов проводилась на станции Белово под контролем сотрудников Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, которые подтвердили наличие ветеринарных сопроводительных документов формы №3 на продукцию, изготовленную из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу. Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Стоит отметить, что данная продукция позиционируется как экологически чистый продукт и может применяться на всех стадиях кормления и выращивания рыб.

Общество
kuzbassnews.ru
18/09/2024
Общество
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