Повторная незаконная продажа спиртного повлекла для жительницы Кузбасса наказание в виде исправительных работ

45-летняя жительница Кузбасса после освобождения из мест лишения свободы в торговом павильоне на железнодорожной платформе станции Мариинск решила незаконно торговать спиртосодержащей пищевой продукцией.

В поле зрения правоохранителей 45-летняя жительница Мариинска попала в связи с незаконной торговлей спиртными напитками ещё в октябре 2022 года. Через три месяца после освобождения из мест лишения свободы, где отбывала 6-летний срок наказания за сбыт наркотических средств, она устроилась на работу в торговый павильон на привокзальной площади станции Мариинск, где незаконно продала местному жителю литровую бутылку пива. За совершённое административное правонарушение тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей.

Через год она снова была уличена правоохранительными органами в незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции – в том же торговом павильоне продала местному жителю бутылку водки. За совершение этого административного правонарушения суд назначил ей наказание в виде штрафа уже в размере 30 тысяч рублей.

Но и это не остановило женщину, и уже через месяц после вступления в законную силу последнего постановления по делу об административном правонарушении (в Рождество Христово) она вновь совершила продажу бутылки водки в том же торговом павильоне.

На этот раз в её действиях содержался состав преступления, предусмотренного статьёй 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо в виде исправительных работ на срок до 1 года.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что на противоправную деятельность её подтолкнула нехватка денежных средств в связи с низкой заработной платой.

Учитывая наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, а также рецидив в качестве отягчающего обстоятельства, суд назначил 45-летней жительнице Мариинска наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из её заработной платы.

Также она обязана возместить в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокатов, в размере около 20 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд