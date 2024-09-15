Презентация книги «Преображенка – преображенная земля» состоялась в Тяжинском округе

Село Преображенка было основано 130 лет назад в христианский праздник Преображение Господне (Яблочный Спас). В сельском Доме культуры перед гостями с приветственным словом выступила заведующая библиотекой Татьяна Викторовна Нестеренко, представившая автора книги, уроженку села Татьяну Анатольевну Лагановскую (Романенко).

В свою очередь Татьяна Анатольевна рассказала селянам о том, как создавалась книга. В исполнении участников художественной самодеятельности Яны Платуновой и Дарьи Дударевой прозвучали стихотворения о деревне, о Родине. Валентина Михайловна Тимошенко прочла односельчанам стихи собственного сочинения, посвященные родному краю. Порадовали гостей своим творчеством участники фольклорного ансамбля «Кохано», исполнившие песни своих дедов и прадедов.

Татьяна Анатольевна Лагановская подарила книги землякам, помогавшим в публикации этого издания. Затем за чайным столом гости продолжили беседу, где вспоминали детство и юность, своих односельчан и историю родного села.