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Презентация книги «Преображенка – преображенная земля» состоялась в Тяжинском округе

Село Преображенка было основано 130 лет назад в христианский праздник Преображение Господне (Яблочный Спас). В сельском Доме культуры перед гостями с приветственным словом выступила заведующая библиотекой Татьяна Викторовна Нестеренко, представившая автора книги, уроженку села Татьяну Анатольевну Лагановскую (Романенко).
В свою очередь Татьяна Анатольевна рассказала селянам о том, как создавалась книга. В исполнении участников художественной самодеятельности Яны Платуновой и Дарьи Дударевой прозвучали стихотворения о деревне, о Родине. Валентина Михайловна Тимошенко прочла односельчанам стихи собственного сочинения, посвященные родному краю. Порадовали гостей своим творчеством участники фольклорного ансамбля «Кохано», исполнившие песни своих дедов и прадедов.
Татьяна Анатольевна Лагановская подарила книги землякам, помогавшим в публикации этого издания. Затем за чайным столом гости продолжили беседу, где вспоминали детство и юность, своих односельчан и историю родного села.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/09/2024
Культура
Тяжин
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