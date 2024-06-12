Профильная смена юнармейцев прошла в Тяжинском округе

В рамках пятидневной профильной смены на базе загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» состоялся отборочный тур военно-спортивной игры «Дорога Победителей».

По программе военно-спортивной и интеллектуальной подготовки соревновались 65 юнармейцев. В финал игры вышли три команды. Первое место заняла команда «Барс» (Тяжинская средняя школа № 3). На второе место вышла команда «Ирбис» (Тяжинская СШ № 2). Третье место у команды «Русичи» (Тяжинская СШ № 1).

Финал военно-спортивной игры «Дорога Победителей» состоится в ноябре 2024 года.