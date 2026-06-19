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Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с малолетним ребенком

В дежурную часть МВД России по Таштагольскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении в больницу 7-летнего ребенка. Мальчику диагностирован тепловой удар.

Предварительно установлено, что мать несовершеннолетнего оставила его в автомобиле, заблокировала двери и ушла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила его в бессознательном состоянии, после чего обратилась за медицинской помощью.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле надзорного органа находятся результаты  расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту органами полиции по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

 

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