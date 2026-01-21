Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о преступлениях прошлых лет

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б, «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности, по найму), ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух лиц, совершенная в связи с осуществлением одним из потерпевших служебной деятельности, по найму), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, 10 июня 1998 года в утреннее время один из обвиняемых, находясь в подъезде жилого дома в г. Кемерово, исполнял заказ неустановленных лиц на убийство местного коммерсанта. Из пистолета с глушителем он выстрелил в жертву и его охранника. Смерть потерпевших не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Он же по заказу соучастников в августе 2012 года и июле 2016 года организовал убийство адвоката и местного жителя в г. Кемерово.

Кроме того, следствием обвиняемым инкриминируется вымогательство у предпринимателя из Кемерова 4 млн рублей под угрозой применения насилия и «выбивание» долга у гражданина, в результате чего последнему был причинен тяжкий вред здоровью.

Указанные заказные убийства и другие преступления против личности, собственности, порядка носили тщательно спланированный характер, совершались в условиях строгой конспирации, в связи с чем длительное время оставались нераскрытыми.

Благодаря совместной работе правоохранительных органов региона установлены все соучастники преступной деятельности, после чего задержаны и заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу. С учетом всех инкриминируемых деяний обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области