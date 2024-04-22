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Прокуратурой Тяжинского района проведена проверка в области охраны окружающей среды

В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация о складировании на территории Тяжинского района отходов.   

По данному факту прокуратурой Тяжинского района с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что ООО «Кузбассконсервмолоко» осуществляло складирование золошлаковых отходов на открытом, неприспособленном для хранения отходов земельном участке вблизи водоохранной зоны.

По результатам проверки директору юридического лица, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.                                                                                                  

Кроме того, прокуратурой района инициировано привлечение должностного лица организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

 

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Экология
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kuzbassnews.ru
22/04/2024
Экология
Тяжин
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