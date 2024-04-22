Прокуратурой Тяжинского района проведена проверка в области охраны окружающей среды

В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация о складировании на территории Тяжинского района отходов.

По данному факту прокуратурой Тяжинского района с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что ООО «Кузбассконсервмолоко» осуществляло складирование золошлаковых отходов на открытом, неприспособленном для хранения отходов земельном участке вблизи водоохранной зоны.

По результатам проверки директору юридического лица, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района инициировано привлечение должностного лица организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области