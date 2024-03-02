Прокурор Кемеровской области – Кузбасса представил назначенного прокурора города Кемерово

1 марта прокурор Кемеровской области – Кузбасса Александр Блошкин представил руководителям органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, председателю Кемеровского городского Совета народных депутатов, а также работникам прокуратуры назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора Кемерово Владимира Шимановича.

Глава регионального ведомства определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, требующие незамедлительного прокурорского вмешательства с целью обеспечения законности на поднадзорной территории, обозначил наиболее проблемные вопросы, на которые необходимо обратить приоритетное внимание и мерами прокурорского реагирования добиться их решения.

К таким направлениям надзорной деятельности относятся обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение трудовых прав граждан, исполнение требований законодательства при переселении граждан из ветхого аварийного жилья, проведении капитального ремонта многоквартирных домов, коммунальных сетей, налогового законодательства, законодательства о муниципальной и государственной собственности, контрактной системе. Также приоритетными являются защита прав предпринимателей, несовершеннолетних, в том числе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы уборки улиц от снежных масс и наледи, ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления, экологии и охраны окружающей среды.

Прокурор области указал на необходимость усиления организующей и координирующей роли прокуратуры г. Кемерово в вопросах, касающихся реализации мероприятий национальных проектов, противодействия коррупции и борьбы с преступностью.

Подводя итоги совещания, Александр Блошкин пожелал новому руководителю успехов и выразил уверенность в том, что он справится с возложенными задачами, организует конструктивную работу коллектива и обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, органами местного самоуправления, направленное на профилактику, своевременное пресечение правонарушений и преступлений, восстановление нарушенных прав и свобод граждан.

Фото: пресс-служба прокуратуры области