Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка защитил жилищные права граждан, проживающих в аварийном доме

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка по обращению местных жителей провела проверку соблюдения их жилищных прав.

Установлено, что в 2018 году администрацией Новокузнецка издано распоряжение о признании многоквартирного дома, в котором проживают заявители, аварийным и подлежащим сносу, а также о его расселении в срок не позднее 1 января 2028 года.

Следовательно, многоквартирный дом 1959 года постройки не вошел в региональную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019 - 2024 годы», в рамках которой в настоящее время на территории Новокузнецкого городского круга осуществляется переселение граждан.

Привлеченными к проверке специалистами Государственной жилищной инспекции Кузбасса совместно с представителем обслуживающей компании проведен осмотр дома, по результатам которого его техническое состояние признано неудовлетворительным.

Учитывая, что дом был признан аварийным и представляющим угрозу жизни и здоровью жильцов еще в 2018 году, собственники помещений имели право на первоочередное расселение, однако до настоящего времени продолжают проживать в небезопасных условиях. В этой связи установленный срок расселения аварийного дома не отвечает требованиям разумности в силу его длительности.

В защиту прав граждан прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка обратился в суд с иском и потребовал обязать администрацию города принять меры к незамедлительному расселению жильцов данного многоквартирного дома.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры области