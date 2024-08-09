Работа комиссии по вопросам рекультивации нарушенных земель позволила ввести в сельхозоборот земли в Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса

На территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса действует Постоянная комиссия по вопросам рекультивации нарушенных земель, в составе участников которой работает и специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 26.12.2023 № 244-п основными задачами комиссии являются организация процедуры приемки (передачи) рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

В 2024 году одним из первых рассмотрено заявление общества с ограниченной ответственностью «Кузбасс Групп» о приемке рекультивированных земель. Для этого в течение мая и июня проведено комиссионное обследование восстановленного участка площадью 4 122 кв. м на предмет соответствия выполненных работ по рекультивации утвержденному проекту и требованиям, предъявляемым к землям сельскохозяйственного назначения.

В результате 25 июля 2024 года члены комиссии единогласно пришли к выводу, что работы по рекультивации выполнены в соответствии с утвержденным Проектом рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Терентьевского сельского поселения, нарушенных вследствие производственной деятельности ООО «Кузбасс Групп», и могут использоваться для ведения сельского хозяйства. Соответствующие материалы о положительном комиссионном решении поступили в ведомство в первых числах августа.

Таким образом, рекультивация ранее нарушенных земель позволила ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения площадью 4 122 кв. м.