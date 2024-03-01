Результаты выездных обследований, проведенных на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбассу

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу из КУГИ Кузбасса поступил межведомственный запрос о предоставлении информации (сведений) о наличии или отсутствии выявленных в рамках государственного земельного надзора нарушений земельного законодательства РФ при использовании земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, в границах ООО СП «Новопестеревское» и КСП «Ур-Бедари».

В конце января текущего года в ходе проведения выездных обследований в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, указанных в запросе, общей площадью 485 га (пашня), признаков нарушения обязательных требований при использовании земель сельскохозяйственного назначения, оценка соблюдения которых проведена в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, не установлено. Все обследованные земельные участки используется для ведения сельскохозяйственного производства в соответствии с целевым назначением на всей площади (стерня зерновых и рапса 2023 года).